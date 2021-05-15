عاصي الحلاني في ذكرى النكبة: “ان كان الله معكم فمن عليكم”‏

عبّر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن تعاطفه مع فلسطين في الأوضاع الراهنة، وأيضاً في مناسبة ذكرى النكبة في فلسطين، فكتب عاصي على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي: “اليوم ذكرى النكبة في فلسطين الحبيبة نقول فلسطين لنا والقدس لنا وان كان الله معكم فمن عليكم.. الله يرحم الشهداء وراجياً من الله الشفاء العاجل للجرحى”.
وأرفق عاصي اغنية له وهي “غزة جريحة” التي تقول كلماتها: “مركب كرامتنا غرق ووجودنا عم ينسرق بصرخه قلب عم يحترق غزه جريحه يا عرب، غزه اللي نزلو بيوتها تا يغمروا لولاد ودمها عرمل شطوطها يرسم بيوت جداد”.