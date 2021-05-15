عاصي الحلاني في ذكرى النكبة: “ان كان الله معكم فمن عليكم”‏

عبّر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن تعاطفه مع فلسطين في الأوضاع الراهنة، ‏وأيضاً في مناسبة ذكرى النكبة في فلسطين، فكتب عاصي على صفحته على موقع ‏التواصل الإجتماعي: “اليوم ذكرى النكبة في فلسطين الحبيبة نقول فلسطين لنا ‏والقدس لنا وان كان الله معكم فمن عليكم.. الله يرحم الشهداء وراجياً من الله الشفاء ‏العاجل للجرحى”.‏

وأرفق عاصي اغنية له وهي “غزة جريحة” التي تقول كلماتها: “مركب كرامتنا ‏غرق ووجودنا عم ينسرق بصرخه قلب عم يحترق غزه جريحه يا عرب، غزه ‏اللي نزلو بيوتها تا يغمروا لولاد ودمها عرمل شطوطها يرسم بيوت جداد‎”‎‏.‏