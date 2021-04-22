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عاصي الحلاني مهنئاً قصي خولي: مبدع

22 - أبريل - 2021
عاصي الحلاني

عاصي الحلاني

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هنّأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني الممثل السوري قصي خولي لمسلسل “2020” الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك.

ووجّه الحلاني رسالة الى النجم السوري قصي خولي الذي يؤدي دور البطولة من خلال شخصية “صافي الديب” في مسلسل “2020” الرمضاني.

وعبّر الحلاني عن إعجابه الكبير بأداء خولي المحترف، فغرّد على “تويتر” بهذه الكلمات: “النجاح مشروط بمدى مهارة الممثل على التعبير فلا اقناع بدون ممثل متمرس ولا يمكن لأي كان ان يصبح ممثلا. قصي واحد من اهم الممثلين الذين يجسدون ادوارهم بشكل طبيعي ويتفادى المبالغة بالأداء يمتلك صوتاً غنياً يستطيع التعبير عن مختلف الانفعالات. مبدع. ألف مبروك 2020 بالتوفيق”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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