عاصي الحلاني يرد على المنتقدين: الموت حق و”رح نكفي”

على الرغم من وفاة شقيقته، أحيى الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلة غنائية في الأردن ليلة رأس السنة ما أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحلاني في تصريحات إعلاميّة: “كلنا منعرف إنو الموت حق، وهيدي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، والوفاة كانت من أسبوع، وقررنا انه نكفي لان بدنا الناس يترحموا عليها، ما بدنا يكون وفاتها هو سبب لأذية الناس، بالعكس، وقررنا انه نكفي وراح نكفي”.

وأضاف الحلاني أن الفنان عليه نشر الفرح لدى الجمهور في وقت الفرح، وأن يخفف عنهم آلامهم وحزنهم بعطائه في وقت الألم. وأوضح أنه يحترم ارتباطاته وتعاقداته على الأعمال الفنيّة، لافتا إلى أنّ إقامة الحفلة في رأس السنة يعتبر من عمله أيضاً.

وأشار إلى أنّ الحفل يُجهّز له منذ أكثر من شهرين مع فرقة موسيقيّة ضخمة من لبنان، وهناك فندق يعمل على إقامة الحفلة، معتبرًا أنه في حال قرر إلغاءها فهو بذلك “يخرب بيوت العالم”.