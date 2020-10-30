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عاصي الحلاني يستذكر والدته… هذا ماذا قاله

منذ 8 دقائق
عاصي الحلاني

عاصي الحلاني

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نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” صورة تجمعه بوالدته الراحلة.

حيث علق الحلاني على الصورة ” تحت أقدامها تنام آخر أمنياتي .. و فوق رأســها أجمل محطات القبل .. أمي وهل بعد أمي تنطق الجمل”.

وعقب نشر عاصي هذه الصورة انهالت التعليقات عليها حيث تمنى متابعوه الرحمة والمغفرة لوالدته.

وعلى الصعيد الفني يستعد عاصي لإقامة حفل على مسرح “النافورة” في دار الأوبرا المصرية في الرابع من شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته التاسعة والعشرين.

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