عامل نقل عدوى كورونا لـ 533 عاملا آخر في مصنع أسماك

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تسبب عامل في مصنع للأسماك بمدينة تيما الغانية المطلة على المحيط الأطلسي في نقل عدوى فيروس كورونا لـ 533 عاملا آخر في المصنع ، حسبما قال رئيس الدولة نانا أكوفو أدو.

وأعلنت السلطات الصحية في غانا تفشي الفيروس في ذلك المرفق الصناعي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ولكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال أكوفو أدو إن “شخصا واحدا أصاب 533 شخصا”، ولم يذكر الرئيس تفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع أو ما إذا كانت إجراءات سلامة مطبقة هناك.

وأدت الحالات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصاب بغانا منذ تم الإبلاغ لأول مرة عن الجائحة في ذلك البلد، في منتصف مارس، إلى 4700 حالة حتى مساء الأحد، فيما يعد أعلى عدد من الإصابات في غرب أفريقيا.

وأضاف الرئيس أن 22 شخصا توفوا نتيجة أسباب لها صلة بكورونا، في حين تعافى 494 شخصا.

وأعلن الرئيس تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو، واستمرار إغلاق المدارس والجامعات.

وخفف الرئيس عزلا عاما لمدة ثلاثة أسابيع على مدينتي أكرا وكوماسي الرئيسيتين في 19 أبريل، وسط مخاوف من تأثير العزل العام لفترة طويلة على الاقتصاد.