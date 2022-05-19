فيديو.. عايدة رياض تسترجع معاناتها مع السرطان

من جديد، عادت الفنانة المصرية عايدة رياض، للحديث عن فترة معاناتها مع مرض السرطان، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “أنستقرام”.

وأرفقت عايدة رياض الصورة بتعليق: “كل ما أشوف الصورة دي بشكر ربنا أنه أحياني من تاني، بعد ما كان السرطان واكل صحتي وجلسات الكيماوي كانت بتوقع لي شعري، ممكن تاخدوا بالكم من ملامحي كانت مرهقة إزاي”.

وأضافت: “محدش هيحس بالمرض إلاّ صاحبه أنا فعلا وقتها كنت في حالة صمت وكنت بشتغل وأنا مريضة كانت معاناة والحمد لله ربنا قومني بالسلامة، ووقفت على رجلي من تاني.. وكل ما أقوم من النوم بحمد ربنا إنه شفاني وعافاني ربنا يحميكم ويحفظكم يا حبايبي”.

آخر أعمال الفنانة عايدة رياض على شاشة التليفزيون، مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2021، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، وخالد الصاوي، خالد سرحان، صبا الرافعي، دينا فؤاد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.