"عبدالله الرويشد" يُطمئن محبيه: أنا بخير

تعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد ليلة أمس الأحد 18 فبراير/شباط 2024، لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان من المقرر إقامتها يوم 23 فبراير، نظرًا للأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب عبدالله الرويشد.

وعن الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد، قال وكيل أعماله ملك أحمد إن الحالة مستقرة، ويُتوقع أن يخرج الرويشد من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيستمر في تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

وعبّر الرويشد عن شكره وتقديره لجمهوره على دعواتهم له بالشفاء العاجل، مؤكدًا أنه بخير وأن حالته الصحية جيدة.

وكان عدد من الفنانين والملحنين دعوا للرويشد بالشفاء العاجل، من بينهم الملحن نواف عبدالله قائلا: “ألف لا باس عليك يابوخالد.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك