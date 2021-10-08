عبدو شاهين يشوق جمهوره لدوره في مسلسل "الهيبة الجبل"

نشر الممثل اللبناني عبدو شاهين مقطعاً مصوراً من إعلان ترويجي لدوره في مسلسل الهيبة جبل بجزئه الأخير.

وبدا عبدو في المقطع وهو جالس حاملاً مسدساً وهو يضع فيه الرصاص ويقول: “القلب الطيب منّو قلة حيلة.. جرّب ادعسلي ع طرف بمحيك بـ ليلة”.

كذلك يظهر عبدو وهو يصوّب مسدسه متهيئاً لإطلاق النار ثم ينتهي المقطع بتحديد موعد عرض المسلسل في 18 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي على شاشة MBC1.

وكانت شركة الصباح روجت للمسلسل بإعلان دعائي كشف من خلاله محادثة بين بطلي العمل الممثل السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية إيميه صياح، عن مواجهة مرتقبة مع تنظيم “داعش” وشخصية “جبل”، وعلقت الشركة على الفيديو: “خذوا نفس عميق، الجبل واصل”.

يُذكر أن الجزء الخامس من المسلسل، من بطولة تيم حسن، إيميه صياح، منى واصف وعبد المنعم عمايري، عبدو شاهين وغيرهم من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “صباح إخوان”.