عبر منشور على إنستغرام.. محمد صلاح يودّع الملكة إليزابيث

ودّع نجم نادي ليفربول، الدولي المصري “محمد صلاح”، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية التي وافتها المنية في 8 أيلول الماضي وأقيمت لها جنازة مهيبة الاثنين 19 أيلول.

ونشر صلاح على حسابه في موقع “إنستغرام” صورة للملكة الراحلة وكتب: “اليوم يودّع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالتها الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة، ويخلّدون ذكراها والإرث الخاص بها”.

وأضاف باعثًا رسالة للعائلة الملكية: “كل أفكاري مع العائلة الملكية في هذا اليوم التاريخي والعاطفي”.

وقد شاهدت الحشود الغفيرة التي تجمعت في لندن ووندسور لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث موكب الجنازة المهيب في صمت وحزن، في حين بكى البعض وقام آخرون بشد أزر بعضهم بعضًا ورفع البعض أطفالهم إلى أعلى ليروا حدثًا تاريخيا.

وفي وسط لندن، حيث بدأت الجنازة، اصطف عشرات الآلاف في الشوارع القريبة من كنيسة وستمنستر، وعلى طريق المول المؤدي إلى قصر بكنغهام، وعند حديقة هايد بارك. وكان كثير من المشيعين قد خيّموا الليلة الماضية أو حضروا في ساعات الصباح الأولى شديدة البرودة.

وخيّم السكون على الحشود مع أول ظهور للنعش محمولًا إلى وستمنستر، وتابعوا مراسم الجنازة على الشاشات التلفزيونية الكبيرة أو عبر بث إذاعي بواسطة مكبرات الصوت.