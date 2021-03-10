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عجائب كورونا.. الكشف عن كنز عمره 3200 عاما في ألمانيا

10 - مارس - 2021
آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 8:35 مساءً
العاصمة الألمانية - برلين

العاصمة الألمانية - برلين

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رغم الكوارث التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد ، ولكن يبدو أن كورونا له بعض الفوائد ، حيث تسبب في الكشف عن كنز أثري عمره أكثر من 3200 عاما في ألمانيا ، حسب ما كشفته تقارير صحفية عالمية .

ونشرت شبكة “دويتشه فيله” تقريرا، تطرقت فيه إلى كشف أثري توصلت له عائلة بالصدفة، بسبب تواجد الأسرة بالمنزل لفترات طويلة، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت الشبكة إلى أن رب عائلة في منطقة نوردغيرميرسليبن الواقعة بالقرب من مدينة ماغديبورغ الألمانية، كان قد قرر بسبب جلوسه بالمنزل لفترات طويلة بناء مسبح لأطفاله.

ولكنه عندما بدأ يحفر حفرة في حديقة المنزل، توصل إلى هذا الكنز الثمين.

ويتمثل هذا الكنز في بقايا سيف ورمح وجمجمة، تعود إلى العصر البرونزي، ويرجح أنها متعلقات محارب قبل 3200 عاما.

ونقلت الشبكة عن سوزانا فريدريتش، من مكتب حماية الآثار في ولاية ساكسونيا، قولها، “هذا اكتشاف مذهل، ونحن بالفعل خلال فترة العطلات الإجبارية للسكان بسبب كورونا عثرنا على كثير من الآثار الرائعة، من بينها شخص عثر على دبوس رداء يعود للقرن العاشر الميلادي، عندما كان يصلح أرجوحة أطفاله”.

وقالت سوزانا: “تلك من الآثار الإيجابية لجائحة كورونا، والتي ستجعلنا نتعرف على الكثير من الآثار لمئات أو آلاف السنين”.

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