"عديم الفائدة".. الأوكرانية سفيتولينا تنتقد اتحاد لاعبات التنس

قالت إيلينا سفيتولينا، الثلاثاء، إن اتحاد لاعبات التنس المحترفات لا يمنح الدعم الكافي للاعبات الأوكرانيات في خضم الغزو الروسي لبلادهن.

وتحدثت سفيتولينا، العائدة إلى المنافسات في بطولة تشارلستون المفتوحة بعد الحصول على إجازة بسبب الإنجاب، لدعم زميلتها الأوكرانية ليسيا تسورينكو التي قالت إنها انسحبت من بطولة إنديان ويلز بعد معاناتها من نوبة هلع عقب نقاشها مع ستيف سايمون الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبات حول رد فعل عالم التنس ضد الغزو الروسي.

وقالت سفيتولينا، التي كانت تحتل المركز 20 في التصنيف العالمي قبل حصولها على فترة راحة، لصحيفة ليكيب الفرنسية “نحن نشعر بالخوف. نحن نشعر بإحباط شديد. ما حدث للاعبة ليسيا أمر حزين جدا”.

وأضافت “من لم يمر بهذا الموقف لن يتفهم كيف يكون شعور عدم امتلاك منزل أو الشعور بالأمان في أي مكان، أو امتلاك عائلة في أوكرانيا تحت القصف، أو أن تعرف تعرض المدن الأوكرانية للتدمير. نعاني من خوف وإحباط شديد”.

وتابعت “كان ينبغي على اتحاد اللاعبات أن يفعل المزيد والمزيد في الكثير من الأمور. الآن أصبحنا متأخرين جدا. كانت هناك العديد من البيانات الصحفية والمقابلات. إنها عديمة الفائدة”.

ورحب اتحاد اللاعبات، وكذلك اتحاد اللاعبين، بقرار منظمي بطولة ويمبلدون يوم الجمعة الماضي بإلغاء حظر مشاركة لاعبي ولاعبات روسيا وروسيا البيضاء، والسماح لهم بالتنافس في البطولة الكبرى التي ستقام على الأراضي العشبية كرياضيين “محايدين”.