الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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عراقي يرمي أكثر من 15 ألف دولار في أحد شوارع كوريا الجنوبية

منذ 42 دقيقة
عناصر من شرطة كوريا الجنوبية

عناصر من شرطة كوريا الجنوبية

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أفاد مسؤولون في كوريا الجنوبية بأن الشرطة تحقّق مع رجل عراقي قام ببعثرة مبلغ كبير من عملتي الدولار واليورو في أحد الشوارع بشمال سيئول، وأبلغ الشرطة لاحقًا أنه فقد أمواله.

وأقدم العراقي، وهو في الثلاثينات من عمره، على بعثرة ما قيمته الإجمالية 22 مليون وون (16930 دولارا أمريكيا) من عملات الدولار واليورو والوون الكوري في شارع يقع في منطقة سكنية في حي نوون في سيئول الخميس، وفقا لمسؤولي الشرطة.

ووفق شهود العيان، حاول الرجل إعطاء النقود لأحد المارة قائلا: “لدي الكثير من المال”، لكنّ هذا الشخص رفض أخذها منه، فبدأ العراقي في بعثرة الأوراق النقدية.

وبعد ذلك، غادر الرجل المكان وأبلغ الشرطة لاحقا أنه فقد أمواله.

وفي التحقيقات التي أجرتها الشرطة، لم تعثر على أي علامات على ارتكاب جريمة، كما أسفر اختبار تعاطي المخدرات معه عن نتيجة سلبية، وفقا للشرطة.

وقال مسؤول بالشرطة: “بعد التأكد من أنّ الرجل غير مستقر نفسيا، تبحث الشرطة عن أفراد أسرته أو أصدقائه لتسليمه إليهم”.

كما ذكر أنه تم استرجاع جميع الأوراق النقدية التي تخلّص منها الرجل، وستعاد إليه عند تسليمه إلى ذويه.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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