عرس جماعي في طرابلس

عرس جماعي في طرابلس
عرس جماعي في طرابلس

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أُقيمت في حديقة الملك فهد في طرابلس – المعرض، فاعليات العرس الجماعي لـ15 ثنائياً، من مناطق طرابلس، الضنية وعكار، وذلك تأكيدا لـ”روح المبادرة والتضامن والاصرار على مواصلة الحياة وتأمين الحاجات، وتمكين الراغبين من الشبان والشابات من الفرح في هذه المناسبات السعيدة”، وفق المنظمين.

وأقيمت الاحتفالية في رعاية رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، وإشراف المنتج علي الرفاعي، الإعلامية ديما الحاج حسين وخبيرة التجميل رانية عثمان، حيث تكفلوا معا بالتعاون مع الجهات المانحة، بإجراء كل الترتيبات بما فيها إجراء الفحوصات المخبرية، تكاليف عقد القران، تأمين ثياب العروسين، كلفة صالون التزيين والحجوزات الفندقية في المنطقة.

واتخذت الترتيبات من بلدية طرابلس، بخصوص أماكن الجلوس، وأقيم احتفال فنّي بالمناسبة.

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