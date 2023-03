عرضٌ ضخم لويلفريد زاها من نادٍ سعوديّ!

كشفت تقارير صحافيّة أنّ لاعب فريق كريستال بالاس، ويلفريد زاها، تلقى عرضًا ضخمًا من ناد سعودي للانتقال إلى صفوفه، نهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الإيفواري مع كريستال بالاس، نهاية الموسم الحالي أي صيف 2023، من دون وجود لاتفاق حتى الآن بشأن التجديد.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن نادي الاتحاد السعودي، قدم لزاها 9 ملايين جنيه إسترليني (أي نحو 10,942 ملايين دولار أمريكي)، مقابل الموسم الواحد.

وتشير الصحيفة إلى أنّ زاها الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي خلال الصيف، يفكر في مستقبله على المدى الطويل.

وتقدر الدايلي مايل أنّ العرض الذي قدمه نادي الاتحاد السعودي لزاها هو الأعلى بتاريخه.

