عرض ضخم من مان سيتي لضم هاري كين

مستقبل النجم والمهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام لازال غامضاً، منذ إعلانه رغبته في الرحيل بحثا عن فريق يمنحه فرصة الفوز بالألقاب الجماعية وأكد أنه يرغب في الحديث مع دانييل ليفي رئيس الفريق حول مستقبله.

وتربط تقارير إعلامية المهاجم الإنجليزي بفريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. وهما مستعدان لخوض حرب قوية لإقناعه وإقناع إدارة توتنهام بالتعاقد معه.

وكشف صحيفة “ ذا صن “ البريطانية عن خطة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للتفوق على جاره وغريمه مانشستر يونايتد في صفقة المهاجم هاري كين.

ويسعى مانشستر سيتي لاستغلال تصريحات هاري كين بشأن إعجابه بالنجم البلجيكي كيفن دي بروين وحلمه باللعب بجواره لكونه لاعبا يجيد التمريرات الحاسمة وهو ما دفعه حسب الصحيفة لتقديم عرض كبير ومقنع لفريق توتنهام.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي يعرض نجمه الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، والمهاجم الدولي البرازيلي غابرييل جيسوس، ومبلغا ماليا لإقناع توتنهام بالتخلي عن هاري كين.

وأكدت الصحيفة أن الإسباني بيب غوارديولا مستعد لترك النجمين يرحلان عن الفريق في إطار خطته بتجديد دماء مانشستر سيتي إثر خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وسجل رحيم سترلينغ 15 هدفا في كل المنافسات هذا الموسم لكنه سقط في ترتيب مهاجمي الفريق وأنهى الموسم بديلا فيما غابرييل خيسوس سجل 23 هدفا في كل المسابقات لكنه بدوره مهاجم بديل؛ إذ يفضل بيب غوارديولا اللعب بمهاجم وهمي.