عرض فلكي لـ"مورينيو" لتدريب المنتخب السعودي

تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما تلقى عرضا ضخما لتدريب منتخب السعودية، وسيصبح إن قبله المدرب الأغلى على الإطلاق، وفق ما قالت صحيفة كورييرا ديلا سيرا الإيطالية.

وبحسب التقرير الإيطالي، حصل مورينيو على عرض بـ120 مليون يورو على عامين، ليخلف بموجبه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي استقال من منصبه لقيادة منتخب فرنسا للسيدات في خطوة مفاجئة.

ويدرس جوزيه مورينيو العرض مع فريقه، حيث سيصبح في حالة قبوله المدرب الأغلى بين جميع مدربي العالم.

وترددت أسماء قوية للغاية لقيادة المنتخب السعودي خلفا لرينارد، كان من بينها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويطمح السعوديون لاستكمال إنجاز المنتخب السعودي الذي ظهر بشكل مشرف خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر رغم خروجه من دور المجموعات، حيث تفوق على الأرجنتين التي حققت اللقب لاحقا.

وتشهد كرة القدم السعودية طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة برزت بشكل كبير مع انضمام كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي من بوابة نادي النصر، بالإضافة لارتباط الأندية السعودية بأسماء كبيرة مثل كريم بنزيما ولوكا مودريتش وسيرجيو راموس.