عرض فيلم "رهبة" لـ أحمد الفيشاوي ضمن موسم عيد الفطر

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامة “رهبة”، والذي استقرت الجهة المنتجة على طرحة ضمن موسم عيد الفطر المبارك.

العمل من بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سما إبراهيم، محمود حافظ، محمد محمود، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

من ناحية أخرى كانت آخر أفلام أحمد الفيشاوي هو فيلم الدعوة عامة، وشارك في العمل عدد من النجوم أبرزهم، محمد عبدالرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كريم سامي وإخراج وائل فرج، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وشارك “الفيشاوي” جمهوره بصورة جديدة له، مرتديًا فيها “قميص” النادي الأهلي.

وعلق عليها قائلًا: “يوم وفاة الوالد رحمة الله عليه، النادي الأهلي لغى مباراة كان هيلعبها في نفس الليلة، لن أنسى هذا الحب والتقدير، أنا أجري من أجل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، أجري من أجل النادي الأهلي”.