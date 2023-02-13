عرض قطري لشراء مانشستر يونايتد

قالت بلومبرج، الاثنين، نقلا عن مصادر على دراية بالأمر إن مستثمرين قطريين يستعدون لتقديم عرض لشراء مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضافت بلومبرج نقلا عن المصادر التي لم تسمها أن الكونسورتيوم القطري يستعد لتقديم عرض مبدئي للنادي بنهاية الأسبوع وأن مسؤولي جهاز قطر للاستثمار يعكفون على المساعدة في إعداد العرض.

واتصلت رويترز بيونايتد للحصول على تعليق.

وتقدمت شركة إنيوس المملوكة لجيم راتكليف بعرض لشراء يونايتد الشهر الماضي بعد إعلان عائلة جليزر مالكة النادي في نوفمبر تشرين الثاني أنها تدرس الخيارات المتاحة منها البيع أو استثمارات جديدة.

وكانت صحيفة ديلي ميل قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن مستثمرين قطريين يخططون للتقدم بعرض ضخم للاستحواذ على يونايتد.

وأضافت أن هؤلاء المستثمرين لا صلة لهم بقطر للاستثمارات الرياضية، المالكة لباريس سان جيرمان الفرنسي، وأن صندوقا فرديا لا سياديا سيمول الصفقة.

وقطر للاستثمارات الرياضية مدعومة من الدولة وأسسها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لكن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لديه قواعد صارمة للنزاهة فيما يتعلق بالملكية متعددة الأندية.

ولا يسمح اليويفا لأي ناد يشارك في مسابقاته “بالاحتفاظ أو التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر في الأوراق المالية أو الأسهم الخاصة بأي ناد آخر”.

وفي 2017، تم السماح لرازن بال شبورت لايبزيج الألماني وسالزبورج النمساوي باللعب في دوري أبطال أوروبا بعدما أبدى اليويفا رضاه عن أن شركة رد بول لمشروبات الطاقة لم يكن لها حصة مسيطرة على الناديين.

وكان آخر لقب ليونايتد في 2017 عندما نال لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحتل يونايتد، بقيادة المدرب إريك تن هاج، المركز الثالث في الدوري برصيد 46 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي حامل اللقب وخمس نقاط خلف أرسنال المتصدر