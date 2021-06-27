الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عروس تطلب الطلاق في حفل الزفاف.. والسبب "نظارة"

27 - يونيو - 2021
عروسين-تعبيرية

عروسين-تعبيرية

A A A
طباعة المقال

كثيرا ما نسمع عن حوادث الطلاق التي تسبق إقامة حفل الزفاف، ومنها أسباب قد تكون مقبولة نوعا ما وأخرى قد تكون غريبة.

وفي التفاصيل، حولت عروس حفل الزفاف في لحظات معدودات إلى حديث كئيب للغاية بعدما طلبت الطلاق لسبب بدا غريبا للغاية.

ووقعت الحادثة الغريبة في الهند، بحسب وسائل إعلام محلية، بعدما فشل العريس في قراءة الصحيفة من دون نظارات.

وبدأت القصة بعدما وصل العريس إلى حفل الزفاف في 20 يونيو الجاري، على ظهر حصان، حيث كان يرتدي نظارة، وظل يرتديها طوال الحفل.

ولم يكن هذا الأمر مريحا للعروس ولا لعائلتها، فطلبوا منه أن يخلع النظارة ويقرأ صحيفة هندية، لكنه فشل في ذلك.

واستشاطت العروس غضبا فرفضت الزواج من عريسها.

ورفعت عائلة العروس شكوى في مركز قريب للشرطة، حيث طالبوا عائلة العريس بإعادة المهر، كما تقتضي العادات المحلية، بما في ذلك النقود ودراجة نارية.

لكن عائلة العريس رفضت إعادة ذلك المهر.

    المزيد من منوعات

    نيمار
    باريس سان جيرمان يعرض نيمار على مانشستر سيتي
    محمد رمضان
    محمد رمضان يتصدر قائمة أعلى فنان عربي على تيك توك
    محمد صلاح
    فيديو.. محمد صلاح يكشف عن حذائه الجديد بطريقة مبتكرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت