عشيقة بيكيه تهدد... ومتى ستظهر إلى العلن؟

لا يزال خبر انفصال لاعب برشلونة جيرار بيكيه عن المغنية الكولومبية شاكيرا يحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ هددت فتاة إسبانية وصفتها وسائل الإعلام بأنها عشيقة جيرارد بيكيه لاعب برشلونة والتي تسببت بإنهاء علاقته الطويلة مع المغنية الكولومبية شاكيرا، الوسائل الإعلامية برفع دعاوى قضائية نظراً لتشويه سمعتها، مشيرة إلى أن الفتاة المعنية ستظهر إلى العلن قريباً.

وانفصل بيكيه وشاكيرا عن بعضهما بعد علاقة 12 عاماً مطلع الشهر الجاري، مطالبين الجميع باحترام خصوصيتهما وخصوصية طفليهما.

وظهرت فتاة في برنامج “سوشيليت” الإسباني يوم الأحد تحت اسم “سي إم” لتدافع عن نفسها بعدما انتشرت أخبار أنها السبب الذي دفع بيكيه قائد برشلونة الإسباني إلى خيانة شاكيراً، وقالت: أنا أصبحت جزءاً من القصة دون علمي، ولم أتخيل يوماً أن أكون في هذا المكان وأن تظهر معلوماتي الشخصية إلى العلن.

وواصلت: أنا لا أعرف جيرارد بيكيه على الإطلاق، لقد ربطوني به دون سبب نظراً لأن وسائل الإعلام لا تعرف هوية البنت المراد الكشف عن شخصيتها، أنا مجرد فتاة أؤدي امتحاناتي الجامعية حالياً ولا أتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن نفسي، وهذا ما دفعني إلى الخروج والحديث.

وأتبعت “سي إم”: أرجو من الجميع تركي وشأني، لقد عانيت كثيراً وأؤكد أن أي إشارة لاسمي مستقبلاً في هذه القضية ستجعلني أتوجه إلى رفع دعوى قضائية، حتى يصمت الجميع ويجعلوني أعيش حياتي بسلام.

واختتمت الفتاة حديثها: اسم الفتاة المنشودة قريب من اسمي وهي فتاة تعيش بمدينة برشلونة وتعمل في مكان يتردد عليه بيكيه، وبحسب معلوماتي فإن اسمها سيخرج إلى العلن في القريب العاجل.