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"عصابة" قردة تختطف توأماً رضيعاً وتقتل طفلة

15 - فبراير - 2021
قردة

قردة

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أفادت وسائل إعلام هندية باختطاف مجموعة من القردة لتوأم رضيع يبلغ من العمر ثمانية أيام من منزلهما، ونجاح السكان المحليين بإنقاذ رضيعة واحدة فقط.

وألقت مجموعة من القردة الرضيعة الصغيرة بعد اختطافها من سريرها في مجرى مائي، الأمر الذي تسبب بوفاتها.

ولحقت مجموعة من السكان المحليين في ميلا ألانغام الواقعة بولاية تاميل نادو، بالقردة التي حملت التوأم وسارعت بالهرب فوق المنازل، حيث نجحوا في إنقاذ إحدى الفتيات بعدما تركتها الحيوانات على أحد الأسطح.

وعقب عمليات بحث، عن الطفلة الثانية، تم العثور على جثتها قرب مجرى مائي.

وتحدثت والدة التوأم لموقع “تايمز أوف إنديا” قائلة، إنها صدمت لرؤية القرود على سطح منزلها، واكتشفت لاحقا اختطافها للتوأم الذي كان نائما في الداخل.

وأضافت الوالدة المكلومة أنها بدأت بالصراخ، الأمر الذي جعل جيرانها يسارعون باللحاق وراء القردة، إلا أن محاولتهم لم تفلح سوى في إنقاذ طفلة واحدة.

من جانبه قالت شرطة الولاية الهندية، إنها سارعت إلى الوصول لموقع الحادثة، حيث عثر على الطفلة المتوفاة، والتي نقلت جثتها لاحقا لأحد المستشفيات الجامعية في الولاية.

وتشير تقديرات إلى وجود 50 مليون قرد في الهند، في حين تعتبر هذه الحيوانات مسؤولة عن 13 وفاة في السنوات الست الماضية، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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