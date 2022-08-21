عصام إمام يعلق على خبر وفاة الزعيم

نفى المنتج عصام إمام، ما تردد خلال الساعات الماضية حول تعرض الفنان عادل إمام لوعكة صحية نقله على إثرها للمستشفى وتوفى بها، مؤكداً أنه بخير وبصحة جيدة ووسط اهله وأسرته.

وكان شقيق الفنان عادل إمام المنتج عصام إمام قد قال في تصريحات لبرنامج mbc trending: “بقالنا فترة طويلة تتردد هذه الأخبار السيئة عن الزعيم ولا أدري ما الغرض منها فمروجيها يسعون للتريند ونحن أصبحنا لا نهتم بهذه الشائعات”.

وطمأن عصام إمام، الجمهور على صحة عادل إمام، قائلا: “الزعيم بصحة جيدة وزي الفل الحمد الله واستقبلت مكالمات من استراليا وجميع أنحاء العالم للاطمئنان عليه بعد تداول تلك الشائعات”، مشيرا إلى أنه حال دخوله المستشفى فالجميع سيعلم.

وأضاف: “عادل إمام كان سابقا يستمع لتلك هذه الأخبار ويهتم بها ولكن الآن بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة له وهو يعيش حياته بشكل عادل”.