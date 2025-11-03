عفاف شعيب تخسر قضيتها ضد محمد سامي

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاثنين، برفض الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي طالبت فيها بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه، على خلفية اتهامها له بالسب والقذف والتشهير أثناء ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية العام الجاري، عندما ظهر سامي في أحد البرامج الحوارية واتهم الفنانة الشهيرة بالكذب واختلاق قصص ومواقف لم تحدث، أثناء تصويرهما مسلسل “آدم” الذي شاركت في بطولته مع المطرب تامر حسني عام 2011، ما دفعها إلى إقامة دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالإساءة إليها علناً.

وشهدت تلك القضية عدداً من الجلسات حيث أصدرت محكمة الجنح حكماً بتغريم سامي مبلغاً قدره خمسة آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة،

إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم، وأودعت حيثيات حكمها القاضي ببراءة المخرج من اتهامه بسب وقذف شعيب.

ثم تقدم بعدها دفاع شعيب بطعن لإلغاء الحكم إلى المحكمة الاقتصادية، مع المطالبة بتعويض مالي قدره خمسة ملايين جنيه، إلى أن أسدل الستار على تلك القضية اليوم بعدما قضت المحكمة برفض الدعوى، بعد أن أثارت هذه القضية تفاعلاً واسعاً في الوسط الفني والإعلامي خلال الفترة الماضية.