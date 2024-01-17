"عفريت" بين الحاضرين في حفل إيمي.. وهذه هويته!

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك توقع رؤيتها في حفل توزيع جوائز إيمي، بما في ذلك الخطب العاطفية والفساتين الأنيقة وإطلالات المشاهير المميزة، إلا أن أحداً لا يمكنه توقع أن يرتدي أحد الحاضرين زياً كاملاً لعفريت مرعب.

ظهرت الممثلة الأميركية برينسيس بوبي في حفل توزيع جوائز إيمي على المسرح مع فريق برنامج دراغ ريس التلفزيوني، وهي ترتدي زياً أخضر مرعب، بعد الإعلان عن فوز البرنامج بجائزة برنامج المنافسة المتميزة، وهي جائزة أخرى أضيفت إلى سجل البرنامج العريق.

ووفق ما نقل موقع مترو الإلكتروني، فقد أبهر زي برينسيس بوبي المميز عشاق برنامج دراغ ريس، والذي سيبقى في أذهانهم لسنوات قادمة، حيث كانت تفاصيل الوجه الاصطناعي مغطاة بالكامل بطلاء الجسم الأخضر، بالإضافة إلى التجاعيد والأنف المتدلي والأذنين المدببتين. كما ارتدت النجمة ثوباً أخضر مطوياً يتميز بخط رقبة من دون حمالات، وحاشية غير متماثلة في الأسفل، بالإضافة إلى قلادة وأقراط من اللؤلؤ تتماشى بشكل مدهش مع الزي الغريب.

أما حقيبة اليد، فقد تم تصنيعها خصيصاً للنجمة ليتطابق لونها الأخضر الطحلبي مع الصورة الرمزية لزي “العفريت”، وكانت مرصعة برؤوس الدمى والزخارف، مع مقبض مطرز من الأكريليك.

وعبّر العديد من محبي “برينسيس بوبي” عن إعجابهم بزيها الفريد، أما الأشخاص الذين لم يعرفوا هوية صاحب الزي، فكانوا في حيرة من أمرهم، حيث كتب أحدهم في منشور على موقع “إكس”: “هل لدى أي شخص أي معلومات عن العفريت في حفل توزيع جوائز إيمي؟”، في حين قالت مستخدمة أخرى: “أريد أن أعرف هوية العفريت الأخضر الجميل على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز إيمي”.

وتحدثت برينسيس بوبي عن مصدر إلهامها وراء الإطلالة، وقالت: “أردت أن أفعل عكس ما هو متوقع مني تماماً. أردت أن أكون صادمة جداً، لدرجة تجعلك تنظر إليّ بأسوأ طريقة ممكنة”.