علاء مرسي: هناك أعمال قدمتها وندمت عليها

أكد الفنان علاء مرسي، ندمه على تقديم بعض الأعمال خلال مسيرته الفنية، كاشفاً سبب التواجد بها.

وقال مرسي خلال تصريحات تلفزيونية: “طبعًا هناك أعمال قدمتها وندمت عليها، وغير فخور بها”.

وأضاف مرسي: “ولكن على العكس هناك أعمال أفتخر بها، ونسبتها أعلى من التي أندم عليها”.

وعن سبب تقديمه لتلك الأعمال، قال: “هناك أعمال تواجدت بها بسبب الصداقة والمجاملة، ولن أقدم مثلها مجددًا”.

وأشار: “باستثناء الأعمال التي أقدمها لأنها في عمل وطني مثلًا، سأقدمها حتى وإن لم أكن مقتنع، لأنها أمر من بلدي”.

وشارك الفنان علاء مرسي، خلال فيلم “مرعي البريمو” من بطولة الفنان محمد هنيدي، والذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائية.

ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.