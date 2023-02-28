علاقة جيجي حديد وليوناردو دي كابريو إلى الواجهة من جديد... ماذا في التفاصيل؟

عادت علاقة عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد، بالممثل الشهير ليوناردو دي كابريو إلى الواجهة من جديد، بعد أن التقطت عدسات كاميرات البابرتزي الصور للثنائي وهما يغادران المطعم نفسه في مدينة ميلانو الإيطالية.

وذكر موقع TMZ الأميركي أنه بعد عدة ساعات من ظهور عارضة الأزياء في عرض أزياء برادا ضمن أسبوع ميلانو للموضة شاركت حديد برفقة دي كابريو في حفلة كبيرة جمعت 20 صديقًا مشتركاً للاحتفال بيوم ميلاد إدوارد إنينفول.

وكان من بين الحضور أيضًا كيندال جينير وداكوتا جونسون، واعتبرت بعض المصادر المقربة منهما أن وجودهما معًا في المكان نفسه والمناسبة نفسها دليل على أن علاقتهما لم تنتهِ بعد، خصوصًا أنهما كانا جالسين معًا في الحفلة.

واللافت أن هذا اللقاء جاء بعد أن كان دي كابريو تصدر الصحف والمجلات أخيرًا بظهوره مع أكثر من شابة، وتحدّثت التقارير عن علاقات عاطفية جمعته بهن.

ولا يمكن الحسم حتى الساعة ما إذا كان ما فعله النجم الأميركي هو خيانة لحبيبته جيجي حديد أو أن علاقتهما انتهت قبل ذلك، أو أنه تخلى عنها من أجل شابات أصغر منها، أو أن علاقتهما من الأساس لم تكن جدية.