علبة سجائر تتسبب بمقتل شاب على يد شقيقه في مصر

أدت مشادة كلامية بين شقيقين إلى مقتل أحدهما على يد الآخر وذلك بسبب إرسال المجني عليه ابن شقيقه “القاتل” ليبتاع له علبة سجائر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بمقتل جزار داخل مسكنه في قرية تابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة، وانتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني في محيط منزل المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المتهم يُعالج من مرض نفسي، ونشبت بينه وبين شقيقه مشادة كلامية؛ بسبب إرسال القتيل لابن الجاني البالغ من العمر 6 سنوات، لشراء سجائر له، وهو ما أثار غضب المتهم، الذي أحضر ”سكين“ المطبخ، واعتدى على المجني عليه؛ ما أسفر عن مصرعه في الحال، بجرح غائر دائري في الرقبة.

وألقي القبض على المتهم، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، إذ تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.