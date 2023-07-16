علماء: درجات الحرارة المرتفعة تُهدّد الشعاب المرجانية في مياه فلوريدا

أثرت درجات الحرارة المرتفعة في مياه فلوريدا الناجمة عن تغير المناخ على الشعاب المرجانية، مما تسبب في تحول لونها إلى اللون الأبيض، وهو ما أثار قلق العلماء.

وقال مايكل ستوديفان، الذي يعمل في برنامج معني بمراقبة الشعاب المرجانية والمحافظة عليها بالإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: “في العام الماضي، كان الأمر محبطًا حقًا لأننا شهدنا الكثير من التغييرات، إننا نراقب مواقع في ميامي منذ خمس سنوات حتى الآن، وبدأنا نرى تغييرات في تلك المواقع”.

وبينما كان جنوب الولايات المتحدة يعاني من موجة حارة خلال الأسبوع الماضي، أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن درجات حرارة مياه فلوريدا بلغت نحو 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية).

وقالت الإدارة إن درجات حرارة الماء العادية في هذا الوقت من العام تتراوح بين 73 و88 درجة فهرنهايت فقط.

ويتسبب ارتفاع درجات الحرارة في تحول لون الشعاب المرجانية للون الأبيض بسبب خروج الطحالب الملونة منها، مما يجعلها شاحبة وضعيفة.