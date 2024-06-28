علماء روس يجرون تشريحاً لجيفة ذئب متجمدة منذ 44 ألف عام

في منطقة ياقوتيا في أقصى شمال شرق روسيا، يجري علماء محليون تشريحا لجيفة ذئب متجمدة في تربة صقيعية منذ نحو 44 ألف عام، وهو كشف قالوا إنه الأول من نوعه.

ويفحص علماء فقط في الوقت الحالي جيفة الذئب بدقة، وكان سكان محليون قد عثروا عليها بالصدفة في منطقة أبييسكي في ياقوتيا عام 2021.

وقال ألبيرت بروتوبوبوف رئيس قسم دراسة أحياء حقبة الماموث في أكاديمية العلماء في ياقوتيا: “هذا أول اكتشاف في العالم لحيوان مفترس من أواخر العصر الجليدي”.

وأضاف: “عمره حوالي 44 ألف عام ولم تكن هناك اكتشافات مماثلة قط”.

وتابع: “عادة ما تكون الحيوانات آكلة العشب هي التي تنفق وتعلق في المستنقعات وتتجمد لنكتشفها كاملة. هذه هي أول مرة يُعثر فيها على حيوان ضخم آكل للحوم”.

وأردف بروتوبوبوف أن “الذئب حالة خاصة على الرغم من أنه ليس بأمر غريب العثور على جيفة حيوانات يعود عمرها إلى آلاف السنين مدفونة على عمق كبير في التربة الصقيعية التي تذوب ببطء بسبب تغير المناخ”.

وذكر بروتوبوبوف “كان حيوانا مفترسا شديد النشاط ومن أكبر المفترسات. وهو أصغر قليلا من أسود الكهوف والدببة، لكنه نشيط للغاية ومفترس متنقل، وكان من الحيوانات الآكلة للجيفة أيضا”.

وقال أرتيوم نيدولوجكو مدير تطوير مختبر علم الحفريات في الجامعة الأوروبية في سان بطرسبرج: “الهدف الرئيسي هو فهم ما كان يتغذى عليه هذا الذئب وماذا كان نوعه وما علاقته بالذئاب التي عاشت قديما في الجزء الشمالي الشرقي من أوراسيا”.