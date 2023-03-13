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على أنغامٍ لبنانيّة.. الملكة رانيا تنشر فيديو من حفل زفاف الأميرة إيمان

منذ 34 دقيقة
من حفل زفاف الملكة رانيا

من حفل زفاف الملكة رانيا

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على وقع أنغام أغنية للفنانة اللبنانيّة إليسا، عكس مقطع فيديو نشرته الملكة رانيا العبد الله، اليوم الإثنين، مشاعر الفرح التي طغت على حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان على جميل ترميوتس، حيث علّقت على حسابها في تطبيق إنستغرام، قائلة: “حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني لا في صحوتي ولا في منامي.. في حفظ الله ورعايته”.

هذا وقد احتفل الملك عبد الله الثاني وزوجته رانيا بزفاف ابنتهما إيمان، التي خطفت الأضواء بإطلالتها الساحرة بفستان أبيض حرير بأكمام طويلة وياقة عالية “شيفون” مطرزة بورود، في حفل ملكي تميّز بالبساطة.

فيما ظهرت الملكة وهي تحمل حقيبة كُتب عليها “إيماني”، وهو اللقب الذي تطلقه على ابنتها.

وظهرت الأميرة إيمان في الفيديو وهي تسير برفقة شقيقها ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، إلى القاعة التي جرى فيها عقد القران، وكانت عبارة عن قاعة خارجية زجاجية مزينة بالورود، في القصر الملكي في منطقة دابوق في العاصمة عمّان.

وقام الأمير بتسليم شقيقته العروس إلى والدها الملك عبد الله، ليتم “كتب الكتاب” أمام الحضور.

وبعد مراسم عقد القران، بدأت مراسم الزفاف بتفاصيل وتقاليد أردنية، وتحديدًا بمراسم “صفي الرماح” التي يقوم بتأديتها مجموعة حرس الشرف الملكي الأردني، وتستخدم في استقبال ضيوف الملك عند زيارة المملكة.

كما تضمن الحفل زفة أردنية فلكلورية، أدتها فرقة معان للفلكلور الشعبي المشهورة التابعة لوزارة الثقافة الأردنية، تبعها افتتاح كعكة الزفاف بالسيف العربي من قبل العرسان، وحفل بسيط قبل تناول وجبة العشاء.

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