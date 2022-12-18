على الرغم من إنجازاته الكروية... ميسي يطمح لإضافة اللقب الأهم لمسيرته ‏

يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاماً) للفوز بكأس العالم 2022 بعد غياب المنتخب الأرجنتيني عن التتويج باللقب منذ عام 1986‏‎.‎

وعندما يقابل “راقصو التانغو” المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم 2022‏، يطمح ميسي لإضافة اللقب ‏الأهم لمسيرته الكروية.‏

وبالنسبة لكثيرين، فإن الفوز بكأس العالم سيعزز مكانة ميسي باعتباره أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق بعد سنوات من الجدل ‏والمقارنة بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو‎.‎

إنجازات ميسي الكروية بالأرقام

‏- سجل 791 هدفا للأندية التي لعب لصالحها ومنتخب بلاده‎.‎

‏- فاز بـ41 كأسا خلال مسيرته الكروية، بالإضافة إلى رقم قياسي بـ7 كرات ذهبية‎.‎

‏- بدأ النجم مسيرته الكروية مع نادي “نيولز أولد بويز” وهو في سن السادسة‎.‎

‏- أصبح جزءً من أعظم فريق شباب لبرشلونة الإسباني على الإطلاق، حيث سجل 36 هدفا في 30 مباراة وساعد في تتويج فريقه ‏بثلاثية غير مسبوقة في الدوري والكأس‎.‎

‏- جاء ظهوره الاحترافي الأول في سن 17 و3 أشهر، وهو أصغر لاعب لبرشلونة على الإطلاق، في مباراة ضد إسبانيول في أكتوبر ‏‏2004‏‎.‎

‏- في ذلك الموسم لعب 244 دقيقة في تسع مباريات، وسجل هدفه الأول ضد نادي ألباسيتي في مايو 2005‏‎.‎

‏- في أغسطس من ذلك العام، لعب ميسي لأول مرة مع الأرجنتين في مباراة ضد هنغاريا‎.‎

‏- لعب ميسي 1002 مباراة احترافية على مستوى الأندية والمنتخب الوطني‎.‎

‏- لميسي 350 تمريرة حاسمة – 116 أكثر من رونالدو – ولعب 143 مباراة أقل من اللاعب‎.‎

‏- يحمل ميسي عددا من الأرقام القياسية في التهديف، بما في ذلك برشلونة (627) والأرجنتين‏‎ (96).‎

‏- كذلك يحمل ميسي الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأهداف (71) في موسم واحد، متفوقا على الرقم القياسي السابق للمهاجم ‏الألماني غيرد مولر البالغ 67 هدفا.

‏- أحرز ميسي 11 هدفاً في كأس العالم حتى الآن في مسيرته، عبر 5 بطولات، وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفا في ‏كأس العالم في سن المراهقة والعشرينيات والثلاثينيات من عمره‎.‎

‏- مع 40 لقباً على المستوى الدولي والأندية، فإن الفوز بكأس العالم سيقربه خطوة من لقب أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، والذي ‏يحمله حاليا زميله السابق، الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس بـ42 لقبا‎.‎

‏- على مدى عقدين من الزمن مع برشلونة، فاز ميسي بعشرة ألقاب مذهلة في الدوري الإسباني و7 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و15 ‏كؤوس محلية، كما رفع كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات لكل منهما‎.‎

‏- ربح مع ناديه الحالي باريس سان جرمان لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم‎.‎

‏- حصل ميسي على 6 جوائز أوروبية من الحذاء الذهبي وكأس أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا 2021‏‎.‎