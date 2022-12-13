على رغيف خبز.. فنانة فلسطينية ترسم وجه "بونو" بالزيت والزعتر (فيديو)

بعد أن خطف نجوم المنتخب المغربي قلوب الجماهير العربية بأدائهم وتألقهم في مباريات كأس العالم 2022 في قطر، باتت أسماء وقصص نجومية هؤلاء اللاعبين تستهوي متابعي الساحرة المستديرة.

وفيما لجأ الكثيرون إلى نشر صور نجوم أسود الأطلس ومتابعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان لفنانة فلسطينية طريقة أخرى في التعبير عن دعمها للمنتخب المغربي، الذي بات ملقبًا بـ “حامل آمال العرب” في كأس العالم، بعد تأهله للمباراة نصف النهائية من المونديال، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذه المرحلة من المنافسة في أهمّ حدث كرويّ عالميّ.

فقد اختارت الفنانة الفلسطينية سارة عودة، رسم وجه أحد أبرز نجوم “أسود الأطلس”، حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو “بالزيت والزعتر” على رغيف خبز، ونشرت الفيديو المرفق على صفحتها الخاصة عبر “إنستغرام”.