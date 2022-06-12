على مشارف كأس العالم 2022.. كرة القدم على موعد مع 3 تعديلات تاريخية

يترقّب العالم انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 التي ستستقبلها قطر بعد خمسة أشهر.

وستشهد المباريات ثلاثة تعديلات تاريخية على قوانينها، اذ إنّ المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية الأول في العالم، كشف عن نيته القيام بـ3 تعديلات تاريخية، حيث قال إنه قد يعتمدها رسميا خلال اجتماعه في العاصمة القطرية “الدوحة” الاثنين.

التعديل الأول هو اعتماد السماح بخمسة تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة بشكل دائم ونهائي، عقب تطبيق هذا التغيير بصف مؤقتة منذ 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا بعد أن كانت القوانين تسمح فقط بـ3 تبديلات.

وسيناقش المجلس أيضا خلال الاجتماع المزيد من القضايا والقرارات المقترحة حول التبديلات نتيجة الإصابات بارتجاج في المخ.

بالاضافة الى ذلك، فإنه سيبحث خلال الاجتماع إمكانية اعتماد تقنية كشف التسلل شبه الآلية، والتي ستكون مفيدة للغاية بالنسبة لقرارات الحكام.

نظام الـ5 تبديلات في كرة القدم

رغم أن السماح بخمسة تبديلات لكل فريق في المباراة سيصبح قانونيًا، إلا أن تطبيق القاعدة في بعض البطولات سيكون بيد الجهات المشرفة على تنظيم هذه البطولات.

وعلى سبيل المثال، وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على السماح بخمسة تبديلات عندما طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الفكرة في أيار 2020، لكنه عاد من جديد لنظام التغييرات الثلاثة في الموسمين الماضيين.

ولكن، وافق الاتحاد الإنجليزي من جديد على اعتماد خمسة تبديلات بداية من الموسم المقبل.

وقال المجلس الدولي لكرة القدم إنه سيستمر العمل بنظام تنفيذ التبديلات الخمسة خلال 3 مناسبات على أقصى تقدير، إلى جانب التبديلات التي تتم خلال الاستراحة بين الشوطين.

أيضا، سيكون هناك إمكانية بالسماح بتبديل سادس في حالة استمرار المباراة لوقت إضافي، وهنا الإشارة إلى المباريات الإقصائية.

نظام التبديلات بسبب الإصابة في المخ

في ما يتعلق بنظام التبديلات بسبب الإصابة في المخ، قال المجلس إن التعديل ينص على وجوب استبدال اللاعب واستبعاده “بصفة نهائية” من المباراة، حالة الشك في إصابته بارتجاج في المخ.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس بدأ في تجربة “التبديلات الدائمة نتيجة الإصابة بارتجاج في المخ” في العام الماضي.

نظام تقنية كشف التسلل شبه الآلية

يترقب مشجعو كرة القدم حول العالم، تطبيق تقنية كشف التسلل شبه الآلية، حيث يرى العديد من المشجعين أن تقنية حكم الفيديو “فار” لم تحسم الجدل في كل الحالات.

يذكر أنه تمت تجربة تقنية كشف التسلل شبه الآلية خلال العامين الماضيين وأيضا في كأس العالم للأندية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شباط الماضي.