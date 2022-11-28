الأثنين 4 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 28 نوفمبر 2022 |
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عليه أن يدعو ربه ألا ألتقي به.. ملاكم مكسيكي يتوعد ميسي

منذ 33 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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توعد كانيلو ألفاريز، الملاكم المكسيكي وبطل العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما تسبب لقطات لاحتفالات لاعبي التانغو بعد الفوز على المكسيك في غضب جماهير الأخير.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزه الأول بكأس العالم 2022 بهدفين دون رد على المكسيك يوم السبت الماضي، إذ أحرز الهدف الأول ميسي بينما جاء الهدف الثاني عن طريق إنزو فيرنانديز.

ويبدو أن أحد لاعبي المكسيك قام باستبدال قميصه مع ميسي عقب نهاية المباراة، واتجه لاعبو الأرجنتين إلى غرف خلع الملابس للاحتفال بالفوز على المكسيك، وظهر قميص منتخب المكسيك ملقى على الأرض في أثناء الاحتفالات، بجانب قائد منتخب الأرجنتين ميسي، حيث قام بإزاحته بعيدا وهو يخلع حذاءه.

ووجهت جماهير المكسيك العديد من الانتقادات إلى ميسي، وأعلنت عن رفضها للقطة التي ظهر فيها قميص منتخب بلادها ملقى أرضا.

وانتقد ألفاريز في تغريدات عبر حسابه على تويتر ما اعتبره رقص ميسي على قميص بلاده، قائلا “هل شاهدتم ميسي وهو ينظف الأرض بقميص وعلم بلدنا المكسيك؟”.

وأضاف “عليه (ميسي) أن يدعو ربه ألا أواجهه في مكان ما، كان من الأفضل أن يصلي لله، ولكنه لم يفعل ذلك، مثلما احترم الأرجنتين عليه أن يحترم المكسيك، لا أتحدث عن البلد بشكل عام ولكني أتكلم عن الهراء الذي قام به ميسي”.

كما رد ألفاريز على رفض بعض متابعيه الهجوم على ميسي، موضحا “من لا يدافع عن بلده فهو أحمق، التطرف شيء والوطنية شيء آخر، تحيا المكسيك”.

ورد عليه الصحفي الأرجنتيني أندريس يوسين، قائلا “كانيلو، أنت تعلم جيدا أن الأمر كان مجرد سهو، ولا أستبعد اعتذار ميسي”.

كما دافع أيضا العديد من الجمهور المكسيكي عن المشهد، قائلين “من الواضح أنه كان يخلع حذاءه”، وكتب آخر: “ميسي هو الأكثر تواضعا ولم يشوه سمعة أي شخص”.

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيلتقي مع بولندا، الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

فيما يعد كانيلو ألفاريز من أفضل الملاكمين في العالم خلال السنوات الأخيرة حيث فاز ببطولة العالم في الوزن المتوسط وحقق 58 انتصارا في 62 نزالا لعبها في مشواره الاحترافي.

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