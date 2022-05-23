"عليا الطلاق أبوظ الجوازة".. فيديو "بوسي" يشعل مواقع التواصل

احتفلت المطربة الشعبية بوسي مساء أمس، بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وانتشر فيديو لـ بوسي، من حفل الزفاف أثناء غضبها، وظهرت فيه بوسي وهي تعلن أنها قادرة على إنهاء الزفاف بدون إتمامه.

وظهرت بوسي من خلال الفيديو غاضبة، أثناء فقرة إلقاء بوكيه الورد الخاص بالعروس، حيث لم يظهر زوجها بجانبها، معلقة: “علي الطلاق أبوظ الجوازة عادي، أنا هربانة مني”.

في حين تمكن بعض الصحافيين من معرفة سبب غضبها، الذي جاء بعد إن تساءلت عن سر عدم وجود زوجها هشام ربيع بجوارها، خلال رميها لبوكية الورد، ولكنها لم تتلقي إجابة من الشخص الذي كانت تتحدث إليه مما جعلها غاضبة.

وكان عدد كبير من نجوم الفن حرصوا على حضور حفل زفاف ومنهم: مصطفى حجاج، كاريكا، وهنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ومحمد رحيم، ووفاء عامر، وريم البارودى، ميرهان حسين، الإعلامية منى عبدالغني.

وتألقت بوسي، بإطلالة جذابة وأنيقة إذ ارتدت فستانا من توقيع المصمم هاني البحيري.