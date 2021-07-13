علي المولى لـ”صوت بيروت انترناشونال”: اتمنى التعاون مجدداً مع كفوري.. ونانسي محترفة

لمع اسم الشاعر اللبناني علي المولى بين شعراء الاغنية في لبنان وباتت اعماله تعرف حتى من دون ان يوقع اسمه عليها، وآخر نجاحاته كانت مع النجم وائل كفوري من خلال اغنية “كلنا مننجر” التي حققت انتشارا كبيرا بين الناس. كما تعاون مع النجمة نانسي عجرم بالبومها الجديد Nancy 10 باغنية مختلفة. فماذا يقول الشاعر علي المولى لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن اعماله الاخيرة: اعتبر اغنية “كلنا مننجر” التي انجزتها قبل ان اعرف انها ستقدم كشارة لمسلسل “داون تاون” وان وائل كفوري سيغنيها مميزة جدا، لكن عندما قرأت سيناريو هذا العمل الذي اعطاني اياه المنتج رائد سنان وجدت ان كلمات “كلنا مننجر” تناسب احداث المسلسل، من بعد ذلك عرضت على كفوري واصبحت من نصيبه.

اما هل توقع نجاح هذه الاغنية بهذا الشكل الكبير يؤكد المولى “اعتبر التوفيق والنجاح من الله سبحانه وتعالى، رغم انه يكون لدى الشاعر والملحن معايير محددة توحي لهما ان اغنيتهما ستلمس مشاعر الناس والحمد الله ان عناصر النجاح تكاملت في “كلنا مننجر” وحققت نجاحا منقطع النظير وسط الظروف الصعبة التي نعيشها في لبنان، واتمنى ان يحصل تعاونا جديدا مع وائل كفوري في اعمال مقبلة علما ان النجاح الكبير يخيفنا ويضعنا امام مسؤولية كبيرة في التخطيط للاعمال المقبلة”.

وعن تعاونه مع نانسي عجرم في البومها الاخير من خلال اغنية “مشكلتك الوحيدة” يقول ان هذه الاغنية لاقت صدى عند النساء لانها ترضي كبريائهن. وبعد نجاح “مشكلتك الوحيدة” طلب مني البدء بالتحضير لعمل جديد لنانسي وهي انسانة تستحق المحبة الكبيرة التي اكنها لها لانها محترفة جدا بعملها هي ومدير اعمالها السيد جيجي لامارا وشعرت معهما بالاحترافية وايقنت ان المكانة التي وصلت لها نانسي عجرم لم تات من فراغ.

وعن تحضيراته الجديدة يشير “انه انجز اغنية للفنان الكبير صابر الرباعي سيسمعها الجمهور قريبا وانا كنت انتظر هذا التعاون منذ فترة طويلة والحمد الله تم مع الرباعي”.

اما عن تعاونه مع النجمة اليسا في البومها الاخيرة باغنية “وفي” ولماذا لم تحقق النجاح الذي حققتها اغنيتهما السابقة “كرهني” يقول ” بالنسبة لي اعتبر ان موضوع اغنية “وفي” اهم من “كرهني” وكنت بنيت امالا على الاولى لكن صودف نزول البوم اليسا الاخير مع انفجار مرفا بيروت السنة الماضية انما اتمنى ان تأخذ حقها في المستقبل لكن صدقا اغنية “وفي” من اعز الاغاني التي كتبتها على قلبي.وبصراحة انا افرح عندما يطلب مني تحضير عملا فنيا لاليسا لان مكانتها كبيرة جدا عندي واحترمها على الصعيد الشخصي.

وعما يقال ان مواضيع اغانيه فلسفية يوضح علي المولى “طبعا اسمع هذا الكلام ولمن لا يعرف انني حاصل على شهادة في علم النفس وأقرأ كتب فلسفية وماورائيات يجب ان يعرف لذلك ادرس الاغنية من كل جوانبها وابعادها قبل ان اكتبها واحاول دائما ان ادخل في المواضيع العميقة وانا بدأت حياتي الشعرية بكتابة القصائد باللغة العربية الفصحى ثم انتقلت الى اللهجة اللبنانية العامية”.