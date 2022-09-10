علي ربيع ينفصل عن زوجتة الثانية في سرية تامة

انفصل الفنان علي ربيع عن زوجته الثانية، وذلك في سرية تامة خلال الأيام القليلة الماضية.

حيث قرر الفنان علي ربيع الإنفصال عن زوجته الثانية سلسبيل، بعد عام واحد فقط من الزواج وقام بتطليقها غيابيًا، وذلك بعدما لمس استحالة المعيشة سويًا، بعد نشوب العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية.

وكان قد احتفل علي ربيع بزواجه الثاني من سلسبيل، وذلك في أغسطس 2021، حيث تصادف ليلة زواجخ مع ليلة جنازة ودفن الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، ولم ينشر علي أي صور مراعاةً لمشاعر بنات وجمهور دلال عبد العزيز، بحضور بعض أفراد العروسين، والأصدقاء المقربين، منهم مسرح مصر، ولاعب المصارعة كرم جبر.

وكان قد تزوج علي ربيع للمرة الأولى، من راقصة الباليه ندى محمود، وأنجب منها ابنته الوحيدة مليكة، وانفصلا عن بعضهما البعض، بسبب نشوب العديد من المشاكل بينهما، والتي أثمرت برفعها بضعة قضايا على علي ربيع في المحاكم المصرية.