عمال ينهبون ويحطمون مصنع “آيفون” في الهند… لهذا السبب!

بعد نهب مصنع لهواتف آيفون في جنوب الهند على يد عاملين فيه غاضبين، أوقفت الشرطة نحو مئة متورط، أكدوا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر وأنه يتم استغلالهم.

حصلت أعمال شغب يوم أمس السبت في مصنع مجموعة “ويسترون انفوكوم” التايوانية في ضاحية بنغالور جنوب الهند.

وأظهرت مشاهد التقطت في المكان نوافذ محطمة وسيارات منقلبة، وتم تكسير كاميرات المراقبة ومصابيح ومراوح وأحرقت سيارة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الموظفين كانوا يشتكون من عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أربعة أشهر وأنهم أرغموا على العمل لساعات إضافية.

وأكدت الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس أن الوضع تحت السيطرة ويتم التحقيق في الحادثة ولم يسقط أي جريح.

وندد نائب رئيس وزراء ولاية كارناتاكا سي. إن. أشواتناريان “بأعمال العنف غير المبررة” مضيفا أن حكومته “ستحرص على تقديم إيضاحات من دون تأخير بشأن هذه القضية”. وقال “نؤكد لكم أن حقوق العمال ستكون محمية وأن المبالغ المستحقة ستدفع لهم”.

وندد مسؤول نقابي بما وصفه”الاستغلال الوحشي” لعمال المصنع، وقال المسؤول لصحيفة “ذي هيندو” إن “حكومة الولاية سمحت بأن تتهرب الشركة من احترام الحقوق الأساسية”، وذلك بحسب “فرنس برس”.