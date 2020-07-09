عمرها 200 عام.. شركة”بروكس براذرز” العملاقة تعلن إفلاسها بسبب كورونا

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لا تزال الشركات العالمية تواصل السقوط بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد ، وأخرها “بروكس براذرز” الأمريكية التي أعلنت إفلاسها بسبب كورونا .

ودفع فيروس كورونا المستجد، شركة “بروكس براذرز” الأمريكية، التي استقطبت أزياؤها على مدار قرنين من الزمان رؤساء الولايات المتحدة، إلى إشهار إفلاسها، بعد خسائر ضخمة تكبدتها خلال فترة الإغلاق بسبب الوباء.

وأمس الأربعاء، طلبت الشركة الحماية القانونية بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي بشأن حالات الإفلاس والذي يتيح للشركات إعادة هيكلة أنفسها بمنأى عن دائنيها، وفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة.

وعلى مدار أكثر من 202 عام ألبست “بروكس براذرز” أكثرية رؤساء الولايات المتحدة واستقطبت بزاتها وقمصانها اهتمام شخصيات عالمية، مثل جون كينيدي وأبراهام لينكولن وتيودور روزفيلت.

وعلى الرغم من التطورات الأخيرة للشركة، إلا أن زبائن هذه العلامة التجارية سيتمكنون من الاستمرار في ارتداء أزيائها بما أن مالك “بروكس براذرز” رجل الأعمال الإيطالي كلاوديو ديل فيكيو سيبيعها ولن تتوقف تاليا عن العمل.

وكان بيع الشركة مطروحا منذ ما قبل الوباء، في إطار دراسات استراتيجية عن مستقبل الشركة، وفق البيان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم “بروكس براذرز” قوله “خلال هذه الدراسة الاستراتيجية، ألحق وباء كوفيد-19 ضررا بالغا بأنشطتنا”، إذ أدت تدابير الحجر إلى إغلاق المتاجر على مدى أسابيع.

وأغلقت الشركة الأمريكية نحو 51 متجرا لها في الولايات المتحدة من أصل500 متجر في العالم بينها 200 في أمريكا الشمالية.

وحققت “بروكس براذرز” العام الماضي إيرادات قدرها مليار دولار، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال” التي أشارت إلى أن الشركة التي تصنع ملابسها في الولايات المتحدة “تعتزم وقف التصنيع في 3 مصانع أميركية في 15 أغسطس/آب المقبل.

رؤساء وشخصيات عالمية

وقد ألبست هذه الشركة الأميركية منذ إنشائها في 1818 أكثرية رؤساء الولايات المتحدة بينهم جون كينيدي وأبراهام لينكولن وتيودور روزفيلت.

وكان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك أيضا من المولعين بقمصان هذه الماركة وبزاتها، فيما كان خلفه نيكولا ساركوزي يرتدي في الصورة الرسمية التي التقطت في قصر الإليزيه سنة 2007، بزة من صنع الشركة “شبيهة تماما بتلك التي ارتداها كينيدي”، على ما قال أحد كاتبي سيرة عائلة كينيدي في 2013.

رحلة بروكس براذرز

تأسست شركة بروكس براذرز عام 1818 على يد هنري ساند بروكس. ومنذ بدايته المتواضعة في مدينة نيويورك وحتى بلغ مكانته الحالية كمزود عالمي للملابس أمريكية النمط، لا يزال بروكس براذرز يؤثر على صيحات الموضة ويبتكر بها منذ حوالي مائتي عام.

كان متجر بروكس براذرز أول من قدم الملابس الجاهزة، وأدخل النسيج القطني وقماش المدراس إلى السوق الأمريكية، وابتكر القميص المزود بياقة وأزرار الشهير، والذي يعد واحداً من الأغراض الأكثر متانة ورواجاً.

بروكس براذرز ليست بعلامة تجارية للملابس فحسب، لكنها أصبحت أيضاَ جزءاً من التاريخ الأمريكي، حيث تمتاز أن 39 من رؤوساء الولايات المتحدة الأمريكية الـ 44 ارتدوا ملابساً تحمل هذه العلامة التجارية.

كما كانت العلامة التجارية المفضلة لدى بعض أعظم الرموز الثقافية في البلاد، مثل فرانسيس سكوت كي فيتزجيرالد، وكلارك غيبل، وآندي وارهول، وكاثرين هيبورن.

ولا تزال الشركة تقدم منتجاتها للعديد من رواد المشاهير المعاصرين، هذا إلى جانب التعاون في تقديم الأزياء لأضخم إنتاجات السينما والتلفزيون مثل رجال ماد، الدراما الحائزة على جائزة إيمي، والشراكة التي عقدتها في الآونة الأخيرة مع مصممة الأزياء كاثرين مارتن لتصميم جميع الملابس الرجالية لفيلم غاتسبي العظيم للمخرج باز لورمان، الذي فاز في فبراير 2014 بجائزة الأوسكار عن أفضل تصميم أزياء.

وفي يونيو 2014، تعاقدت بروكس براذرز مع زاك بوسن ليشغل منصب المدير الإبداعي لمجموعة وإكسسوارات السيدات المميزة بالمتجر، حيث كان الظهور الأول لمجموعة السيدات لهذا المصمم في ربيع 2016.