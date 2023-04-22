عمره 15 عاماً.. لامين يامال ضمن قائمة برشلونة لمواجهة أتليتيكو

اختبار صعب ينتظر برشلونة، لاستعادة طريق الانتصارات مرة أخرى في الدوري الإسباني “لا ليغا”، حين يواجه أتلتيكو مدريد.

ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد مساء يوم الأحد على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني 2022-2023.

وفاجأ تشافي الجميع بالإعلان عن وجود المغربي الأصل لامين يامال ضمن قائمة برشلونة لمواجهة أتليتيكو مدريد.

وباتت تلك المرة هي الأولى التي يتم فيها استدعاء لامين يامال لقائمة الفريق الأول لبرشلونة، ليحصل على القميص الذي يحمل الرقم 41.

من هو لامين يامال؟

لامين يامال هو لاعب إسباني من أصول مغربية، ويبلغ من العمر 15 عاما، وأصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني يدخل قائمة الفريق الأول.

اللاعب المولود في يوليو/تموز 2007 أحد أعظم جواهر مدرسة “لا ماسيا”، ويلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم.

وخاض لامين يامال 6 مباريات مع فريق برشلونة تحت 19 عاما ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، وهي البطولة التي تمكن اللاعب خلالها من إظهار موهبته، بجانب تألقه في مختلف الفئات السنية لمنتخب إسبانيا للشباب.

ووفقا لما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن برشلونة على اتصال بالفعل مع وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز لإعداد عقد احترافي ليامال.

وقال تشافي عن اللاعب الشاب في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد: “لامين يامال يمتلك مهارات هائلة حقًا، يمكنه أن يمثل حقبة في هذا النادي”.

وأتم: “لم نكن خائفين لاستدعائه، لامين يامال لاعب موهوب بشخصية كبيرة وأنا متأكد من أنه قادر على مساعدتنا على الرغم من صغر سنه الذي يبلغ 15 عاما”.