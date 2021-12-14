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عمره 200 مليون سنة.. اكتشاف “كنز دفين” للديناصورات في بولندا

منذ 9 ساعات
ديناصورات- تعبيرية

ديناصورات- تعبيرية

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تمكن جيولوجيون من العثور على مئات من آثار أقدام الديناصورات في بولندا كانت محفوظة في حالة جيّدة لدرجة أنه أمكن رؤية آثار جلدها الحرشفي.

ويلقي الاكتشاف الضوء على نظام بيئي معقد يعود إلى نحو 200 مليون سنة مضت.

وفيما وصفه المعهد الجيولوجي البولندي-المعهد الوطني للبحوث بأنه “كنز دفين”، عُثر على الآثار والعظام المتحجرة في منجم طيني مفتوح في بوركوفيتسه على بعد 130 كيلومترا جنوبي وارسو.

وقال الجيولوجي جيجوش نيدجفيدسكي: “يمكنك أن تقرأ سلوك الديناصورات وعاداتها في الآثار التي تركتها.. لدينا آثار لديناصورات وهي تجري وتسبح وتستريح وتجلس”.

ويبلغ طول أكبر آثار أقدام الديناصورات آكلة اللحوم 40 سنتيمترا ويمكن رؤية تفاصيل الجلد في كثير من الحالات.

وقال الجيولوجي جيجوش بينكوفسكي في بيان: “حتى تتحقق مثل هذه الحالة من الحفظ، كان لا بد أن تحدث سلسلة من الأحداث الخاصة جدا خلال وقت قصير”.

وعُثر على عدة مئات من آثار الديناصورات، تعود لسبعة أنواع على الأقل.

ويقول الجيولوجيون إن من المرجح أن يعثروا على المزيد. كما عثروا على بقايا من عظام الحيوانات والأسماك.

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