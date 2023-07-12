عمره 56 عاماً.. "كازويوشي" يمدد عقده مع نادي أوليفيرنسي البرتغالي!

رغم أن المهاجم الياباني، كازويوشي ميورا، يعد أكبر لاعب سنا في كرة القدم للمحترفين، فإنه لا يرغب في إسدال الستار على مسيرته.

وقرر “الملك كازو” البالغ عمره 56 عاما تمديد عقد الإعارة مع نادي أوليفيرنسي المنافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، الثلاثاء.

وانضم الدولي الياباني السابق، الذي خاض ما يقرب من 90 مباراة دولية بين عامي 1990 و2000 وسجل 55 هدفا، إلى أوليفيرنسي في يناير على سبيل الإعارة من فريق يوكوهاما.

وقال الفريق البرتغالي على تويتر، الثلاثاء: “ميورا كازو سيواصل اللعب في أوليفيرنسي”، دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

وفي نوفمبر، أصبحت مجموعة أونوديرا المالكة ليوكوهاما من المساهمين الرئيسيين في أوليفيرنسي.

وبدأ ميورا، الذي يعتبر أحد أساطير كرة القدم في اليابان، مسيرته الاحترافية في البرازيل في الثمانينيات من القرن الماضي، ولعب لسانتوس، وبالميراس وكوريتيبا بين عدة أندية أخرى.

وانضم إلى يوكوهاما في الدرجة الثانية في 2005 من فريق فيسل كوبي بالدرجة الأولى.

كما مثل ميورا لفترة وجيزة فريق كرة الصالات الياباني في 2012، واستدعي لكأس العالم للكرة الخماسية 2012 في سن 45 عاما.