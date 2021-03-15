عمرو أديب يرد على هجوم محمد رمضان: “إعلام بلدك هو اللي عملك نمبر وان”

قال الإعلامي المصري عمرو أديب إنه لا يرغب بمهاجمة الفنان محمد رمضان، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن يسبب انفجار القنبلة أثناء تصوير أحدث أعماله الفنية، مشكلة لرمضان نفسه.

وتساءل أديب في تصريح تلفزيوني عن وجود تأمين عن مثل هذه الأعمال سواء على رمضان أو العاملين معه، مضيفا في رسالة وجهها لرمضان: “معملكش غير إعلام بلدك”.

كما هاجم أديب رمضان قائلا: “ألف شخص قد يعالجك، لكن الشاب “الغلبان” لن يسأل فيه أحد”.

وأضاف: “عندما تكون “نمبر وان” يجب أن يكون لديك مسؤولية اجتماعية، أنت تعمل في مكان أنت صاحبه، فلابد أن تهتم بالشاب وتوليه رعايه وتطمئن على صحته”.

عمرو أديب يرد على محمد رمضان: واضح إنه سمع وما شافش.. ولما تبقى نامبر وان -ولا بلاش عشان فيها كلام- لازم يبقى عندك مسؤولية#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/Bm4gona7dE pic.twitter.com/IunvD4nIgQ — الحكاية (@Elhekayashow) March 14, 2021

وتابع أديب: “ألست مستغربا أن هناك إصابتين متتاليتين في إعلان ومسلسل، الأولى في قنبلة والثانية في حريق”.

وأعرب عن أسفه لإصابة رمضان، مضيفا: “لكن العالم كله يهتم بأمره ولن يهتم بأمر الشاب الصغير أحد”.

وكان رمضان رد على أديب الذي انتقده في برنامجه بسبب تعرض الممثل الشاب يوسف عمر لإصابة كبيرة خلال تصوير إعلان لمحمد رمضان.

ونشر محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، تظهر حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا أثناء تصوير أحدث أعماله الفنية مسلسل “موسى”، وذلك بحسب RT