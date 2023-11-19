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عمرو دياب يتألق في أضخم حفلات السنة في دبي

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2023 5:52 مساءً
عمرو دياب

عمرو دياب

هنادي عيسى
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أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا في ساحة كوكاكولا أرينا في دبي، وسط حشد جماهيري غير مسبوق.

وقبل الحفل بساعات احتشد الآلاف من محبي الهضبة في ساحة كوكاكولا أرينا في انتظار نجمهم المفضل، وبالفعل صعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنية يا أنا يا لا.

وقدم عمرو دياب على مدار ساعتين فاصلًا من أجمل أغنياته مثل أجمل عيون، إنت الحظ، يتعلموا، تملي معاك، ميدلي العالم الله نور العين ليلي نهاري، شكرًا من هنا لبكرا، هتتدلع، لو اتساب، قمرين.

كما فاجأ عمرو دياب جمهور الحفل وغنى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم يا قمر لو في منك اتنين، وهي المرة الأولى التي يغنيها في حفل جماهيري وذلك قبل صدورها.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد قرر تأجيل هذا الحفل منذ الشهر الماضي نظرًا للأحداث السياسية التي مرت بها المنطقة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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