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عمرو دياب يتبرع لضحايا الحرب في فلسطين

منذ 36 دقيقة
عمرو دياب

عمرو دياب

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تبرع الفنان المصري عمرو دياب بـ 5 ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، دعماً للشعب الفلسطيني في الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام مصرية.

ووجه “الهضبة” شكره لجميع المتطوعين والعاملين في المبادرات الإنسانية كافة على مدار الساعة لدعم وإغاثة سكان غزة.

وقام دياب بتغيير صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، واستبدالها بصورة العلم الفلسطيني، تعبيراً عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وعلى غرار عمرو دياب، شارك العديد من الفنانين المصريين في مبادرة تغيير صورة “البروفايل” على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع علم فلسطين عوضاً عن صورهم الخاصة، ومن أبرز هؤلاء الفنانين أحمد السقا، وأمير كرارة، وهنا الزاهد، وحمادة هلال، ومي سليم، ورنا رئيس، ونجوم آخرون.

ويحاول الفنانون التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، من خلال تأجيل حفلات أو ألبومات، أو كتابة منشورات تحث الآخرين على التبرع لليونيسف أو الهلال الأحمر، أو التبرع شخصياً بأموال، أو تأليف أغانٍ تدعم الفلسطينيين، مثل أغنية “سابع سما” لعلي الحجار، و”غصن الزيتون” لأحمد سعد، و”الشعب البطل” لديانا كرزون.

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