عمرو سعد يطالب نقيب المهن الموسيقية بالاعتذار.. اليكم السبب

حل الفنان عمرو سعد ضيف برنامج الحكاية مع الإعلامي ” عمرو أديب” وتحدث الفنان سعد عن مشكلة صناع مسلسل “الأجهر” مع نقابة المهن الموسيقية بعد تقديم شخصية الموسيقار عم أنوس ” محمد التاجي ” ضمن أحداث العمل، مؤكدًا أن هذه الشخصية كان الغرض منها عودة الهيبة للفنان المصري.

وعلق عمرو سعد على طلب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية باعتذار صناع مسلسل الأجهر لـ الفنان المصري بسبب ظهور شخصية الموسيقار عم أنور ” محمد التاجي” حيث قال،: أنا مبحبش أعلق على زمايلي الفنانين حتى لو شوفت حاجة غلط لأن الفنان دي حاجة كبيرة.

وتابع عمرو سعد: إنما في الأمر ده وأنا مش هقدر أتكلم عن النقيب، بس أنا بزعم إن عندي مصداقية، وعمري ما هخش في صراع ولا هتكلم في كدا، وأنا زعلت شوية من الشكوى لأني كنت أنتظر تكريم من الموسيقيين وبطالب النقيب بالاعتذار.

وعن تقديم شخصية الموسيقار أنوش، قال عمرو سعد” شخصية الحج أنوش “محمد التاجي ” كان المقصد منها في مسلسل الأجهر هو رد هيبة الفنان المصري، واخترت إن أبو البطلة ” درة ” يبقى راجل طيب وبحمّله كل الحاجات الحلوة والطيبة عشان نرد هيبة الفنان.

حيث أن تقدم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بشكوى ضد مؤلف ومخرج مسلسل الأجهر، لإساءته في حق الموسيقيين، وقال في بيان أصدره في وقت سابق: أعلن تقديمي شكوى بصفتي نقيب المهن الموسيقية إلى رئيس الاتحاد ومجلس إدارة اتحاد النقابات الفنية عما بدر من مؤلف ومخرج العمل الفني (الأجهر) من إساءه بالغة في حق الموسيقيين في مشهد مُخزٍّ يحوي عبارة تنال من قيمة ومقام الفنان الموسيقي المصري، كما طلب مصطفى كامل بضرورة الاعتذار من أسرة المسلسل والقائمين على إنتاجه في أسرع وقت.