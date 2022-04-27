عمرو مصطفى: أصالة وإليسا ونانسي وقفن بجانبي وقت أزمة وفاة والدتي

قال الملحن والمطرب عمرو مصطفى، إن أكثر نجمات وقفن إلى جانبه بعد وفاة والدته هم الفنانة السورية أصالة، والمطربتين اللبنانيتين إليسا ونانسي عجرم.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “حبر سري”: “أكتر ناس لقيتهم جنبي وأصالة عملت معها إعلان مؤخراً، وإليسا ونانسي قصرت معهما وربنا يقدرني وأعمل أغنية هدية لهم”.

وعن الفنانة شيرين عبدالوهاب، أكد أنه قدم لها لحن جديد ستطرحه في عيد الفطر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة.

ورد على شائعة أنه ابتعد عن التلحين بسبب تحقيقه “قرشين حلوين”، مما أدى لجلوسه في منزله، قال ا: “لا طبعا أنا بشتغل لآخر نفس في حياتي أنا راضي بأي حاجة ولا أنظر للفلوس إنها هدف لأنك لو نظرت لها كهدف لن تأتي انظر للغناء فقط”.

وتابع خلال الحلقة: “اكتشفت العامين الماضيين أنني لم أحب عمرو مصطفى لأنني كنت أحب الناس أكثر مني”.

وأضاف: “أنا اتأخرت كتير في الغناء لأن الوقت مر بسرعة 20 سنة واكتشفت أنني لم أحقق حلمي وهو الغناء وعندما بدأت الموسيقى تتدمر في مصر الخمس سنوات الماضية بعد المهرجانات ولكن ثقافة المصريين ستتغير ويعرفون أن هذه الموسيقى ستأتي بهم للخلف”.