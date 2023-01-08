عمرو مصطفى يثير الجدل بتصريحاته الاخيرة.. "لازم المطرب يتحايل عليه"

أثار الملحن المصري عمرو مصطفى ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته الجريئة عن النجوم وعلاقته الغريبة ببعض الذين يعمل معهم، مؤكدا أنه الوحيد الذي يبذل المطرب جهداً حتى يعمل معه.

وقال في لقاء تلفزيوني “أنا الملحن الوحيد اللي لازم المطرب يتحايل عليه عشان يشتغل معاه.. ويتحايل اوي ويقعد مثلا 4 أو 5 شهور علشان ياخد أغنية، أنا مش زعلان أن حد ألحن له أو لا لأن مفيش حد مهم.. المهم حب الجمهور”.

وحول أغنية مسلسل “إلا أنا”، نفى المطرب والملحن المصري حدوث أي مشاكل مع أي شخص قبل الأغنية، مضيفا: “بعدها سمعوا الموسيقى ووجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة ومنزلوش أغاني من ساعتها خافوا من الفضيحة”.

وأضاف أنه لا توجد حاليا أغنية لفتت نظره ويتمنى أن تكون له يغنيها، موضحا أن هناك عددا من المطربين يقومون بشراء المشاهدات على اليوتيوب، وهناك فنانون منعوا نزول الأغاني على اليوتيوب.

ورد عمرو مصطفى على منتقديه بأن ألحانه كلها واحدة قائلا: “إللي شايف أن كل الأغاني والألحان شبه بعض لازم يرجع لدكتور نفسي”، موضحا أن بعض الفنانين يقومون بفبركة عدد المشاهدات على السوشيال ميديا.

ولاقت تصريحات الملحن المصري انتقادات كبيرة وهجوما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفها رواده بالسيئة والمستفزة بحق النجوم من جهة، وباقي زملائه الملحنين من جهة ثانية.