عمر كمال: أنا مش نادم على الأغنية مع سمية الخشاب

كشف عمر كمال، إنه راضي عن كليب أوعدك مع الفنانة سمية الخشاب، فهي نجمة كبيرة وهو من معجبيها ويحترمها، ونفذا أوديو بشكل جيد للغاية.

وقال عمر كمال خلال لقاء ببرنامج “واحد من الناس”، “أنا مش نادم على الأغنية معاها ولكن نادم على التصوير، وأنا اتشرفت جدًا بالتعامل معها”.

وأضاف عمر كمال، “إحنا مكناش متفقين نصوره الصراحة، ولكن لما نجح طلبت منها ده قالتلي أنا رايحه دبي ويادوب هاخد إجازتي وكلمت فندق ومنتج شهير هناك في دبي، وهي تكاسلت نكمل شكل الموضوع الحلو وقالت لي احنا عاملين ميكنج وشكله حلو وهنزله وقولتلها لكن الميكنج فقير انتي ليكي اسمك وانا في حتتي ليا اسمي وعايز أعمل حاجة مصروف عليها تعجب الناس، وقالت لي هنزل الميكنج، وبالفعل ده حصل وخدنا نقد كبير جدًا، والناس سابوا الأدويو وانتقدوا الميكنج والعربية اللي كنا واقفين جنبها وحصل رد فعل عكسي”.

وأكد عمر كمال، “أن سمية الخشاب تحدثت معه وأخبرته بأنها ترغب في عمل أغنية مهرجانات، قالت لي حابة أعمل معاك حاجة”.

وأشار عمر كمال، “أنه راضي عنه وسمية الخشاب نجمة كبيرة وبحبها وبحترمها جدًا ومن معجبيها، ونفذنا أوديو بشكل حلو جدًا، هي كلمتني قالت لي بقالي كتير مغنتش، وأنت أكتر واحد في المهرجانات بتغني شوية، وأنت ناجح وحابه أعمل معاك حاجة واشتغلنا، واتفقنا على خطة دعاية معينة ونزلنا البوسترات وفوتوسيشن كويس جدًا، ولما صورنا البوسترات ونزلت وعملت ضجة كبيرة، ونزلت برومو 16 ثانية وعمل تريند يوتيوب”.