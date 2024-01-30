عملة البيتكوين تتجه لتسجيل مكاسب للشهر الخامس على التوالي

اتجهت عملة البيتكوين لتسجل مكاسب للشهر الخامس على التوالي، وفقا لبيانات “بلومبرغ”.

وتعتبر هذا هي أطول سلسلة مكاسب شهرية متتالية منذ الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021، وفقا لبيانات “بلومبرغ”.

ويُشار إلى أن عملة بيتكوين ارتفعت بنحو 2% في يناير بعد بدء صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين “ETF” في التداول في الولايات المتحدة في 11 يناير .

وكانت عملة “بيتكوين” قد سجلت مكاسب وصلت إلى 160% في 2023 قبل إطلاق الصناديق التي اجتذبت حتى الآن صافي 817 مليون دولار بحسب “بلومبرغ”.

أصبحت عملة البيتكوين، محور حديث أساسيا على طاولة صناع القرار الرسمي، وحتى بين مجالس إدارات الشركات الكبرى والمستثمرين الذين يبحثون عن فرصة لزيادة ثرواتهم، أو أولئك الذين يطاردون حلم الثراء السريع.