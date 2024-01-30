الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عملة البيتكوين تتجه لتسجيل مكاسب للشهر الخامس على التوالي

منذ 48 دقيقة
A A A
طباعة المقال

اتجهت عملة البيتكوين لتسجل مكاسب للشهر الخامس على التوالي، وفقا لبيانات “بلومبرغ”.

وتعتبر هذا هي أطول سلسلة مكاسب شهرية متتالية منذ الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021، وفقا لبيانات “بلومبرغ”.

ويُشار إلى أن عملة بيتكوين ارتفعت بنحو 2% في يناير بعد بدء صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين “ETF” في التداول في الولايات المتحدة في 11 يناير .

وكانت عملة “بيتكوين” قد سجلت مكاسب وصلت إلى 160% في 2023 قبل إطلاق الصناديق التي اجتذبت حتى الآن صافي 817 مليون دولار بحسب “بلومبرغ”.

أصبحت عملة البيتكوين، محور حديث أساسيا على طاولة صناع القرار الرسمي، وحتى بين مجالس إدارات الشركات الكبرى والمستثمرين الذين يبحثون عن فرصة لزيادة ثرواتهم، أو أولئك الذين يطاردون حلم الثراء السريع.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من منوعات

متعامل سعودي يراقب البورصة في السوق المالية السعودية
السعودية تقود مؤشر الخسائر مع إغلاق أسواق الخليج.. وبورصة مصر تربح
شركة جنرال موتورز للسيارات
شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات توجه رسالة للمستثمرين
المغرب.. اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها 90 ألف عام

الأكثر قراءة

عدنان أبو ستة وهو يقفز فرحا صارخا "ولّعت" بعد تدميره دبابة إسرائيلية
غزة تحت النار
استشهاد عاهد أبو ستة صاحب الصرخة الشهيرة "ولّعت"
قوات أمريكية
الحكاية الكاملة.. تفاصيل مقتل الجنود الأمريكيين بقاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن
عناصر من حزب الله
حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه.. وتحذير هام من بلدية حولا في جنوب لبنان